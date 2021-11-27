التردد الجديد.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022

رصد فريق العمل بموقع فلسطين اليوم بحثًا مكثفًا حول تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 على مواقع الانترنت لا سيما موقع جوجل بعد تغير ادارة القناة لترددها.

وفي هذه المقالة ننشر لكم تردد القناة الجديد لا سيما وأن القناة تشهد اهتمامًا كبيرًا من ابناء دول الخليج العربي لا سيما عشاق كرة القدم الخليجية والعربية.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022

واصبحت القناة محطة اهتمام جماهير كرة القدم الخليجية خاصة مع عرض كافة مباريات دول الخليج العربي لا سيما الاماراتية منها، كما تمكنت القناة من السيطرة على قلوب محبي كرة القدم لا سيما ابناء دولة الخليج العربي في ظل عرض مباريات كأس أسيا والعالم.

وتحظى القناة بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور الرياضي، لما تبثه القناة من مسابقات رياضية كرة قدم وكرة سلة وكرة يد وكرة البيسبول وأنواع رياضة أخرى.

وأعلنت القناة أنه يمكن لمتابعيها في مصر والمغرب وجميع دول العالم، مشاهدة القناة الأولى حتى الرابعة مجانا عبر زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت أو تحميل التطبيق من جوجل بلاي.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022

التردد: 12226 - معامل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

التردد: 11804 - الاستقطاب: أفقي - الترميز: 27500