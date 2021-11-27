طالع: كشف المسافرين و"حاملي الجوازات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد (28 نوفمبر).

وبينت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة من كشف المسافرين رقم (2021/39)، بالإضافة للأسماء المدرجة في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/11)، داعية المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين

كشف الجوازات المصرية

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/