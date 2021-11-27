سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 27 نوفمبر 2021، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، السبت، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

سعر الدولار في مصر

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 17.58 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 20.85 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.62 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الثلاثة الماضية.