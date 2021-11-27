تقرير بريطاني يكشف: "ايران" تستطيع تركيب قنبلة نووية خلال شهور عدة

كشف تقرير استخباراتي بريطاني، عن مدى قرب الجمهورية الاسلامية "إيران" من تركيب قنبلة نووية.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية فإن المعلومات التي كشفها التقرير البريطاني تشكل قلقًا كبيرًا لقادة الاحتلال الإسرائيلي.

ويفصل التقرير الوضع الحالي للمشروع النووي الإيراني، والذي بموجبه تزعم أن "إيران تنتهك الاتفاقات وتطور قدراتها النووية بشكل كبير".

كما يُظهر أن إيران تراكمت لديها المعرفة في تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة؛ مما أدى إلى تحسن كبير في قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وهذا أصبح ممكناً بعد أن أوقفت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 9 أشهر، إذ لا توجد رقابة على المنشآت النووية في البلاد طوال هذه الفترة الطويلة.

مسؤول “إسرائيلي” كبير مطلع على ما يجري في المفاوضات بين القوى وإيران يقول إن الاستراتيجية الإيرانية مضيعة للوقت.

وقال المسؤول الإسرائيل: "لقد راكمت طهران معرفة لا تقدر بثمن ، وبالتالي أصبحت الاتفاقات الموقعة معها خالية من المضمون"، موضحًا أن الإيرانيون يفتقرون إلى القدرة على وضع قنبلة على صاروخ باليستي – وهذا أمر سيستغرق منهم عامين آخرين.

وبحسب المسؤول نفسه ، يجب أن تمتلك “إسرائيل” “قدرة هجومية مهمة وفعالة”.

ومن المتوقع أن يسافر وزير جيش الاحتلال بيني جانتس إلى واشنطن قريبًا؛ لمناقشة القضية مع الولايات المتحدة، بينما ناقش رئيس كيان العدو هرتسوغ القضية الأسبوع الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني جونسون في لندن.