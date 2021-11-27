شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 استقرارًا أمام العملة الرسمية في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا التقرير ننشر لكم أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.
سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 27 نوفمبر 2021
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 183.53 شيكل $57.65
سعر الذهب عيار 22 168.24 شيكل $52.84
اسعار الذهب عيار 21 160.59 شيكل $50.44
اسعار الذهب عيار 18 137.65 شيكل $43.24
سعر الذهب عيار 14 107.06 شيكل $33.63
سعر الذهب عيار 12 91.76 شيكل $28.82
اسعار أوقية الذهب 5,708 شيكل $1,793
اسعار جنيه الذهب 1,285 شيكل $403.53
اسعار كيلو الذهب 183,530 شيكل $57,646
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76
25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94
24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66
23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30
22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69
21 نوفمبر 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93
20 نوفمبر 183.79 160.82 137.84 107.21 91.89
19 نوفمبر 183.91 160.92 137.93 107.28 91.95
18 نوفمبر 184.63 161.55 138.47 107.70 92.31
17 نوفمبر 184.77 161.68 138.58 107.79 92.39