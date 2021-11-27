شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 استقرارًا أمام العملة الرسمية في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا التقرير ننشر لكم أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 183.53 شيكل $57.65

سعر الذهب عيار 22 168.24 شيكل $52.84

اسعار الذهب عيار 21 160.59 شيكل $50.44

اسعار الذهب عيار 18 137.65 شيكل $43.24

سعر الذهب عيار 14 107.06 شيكل $33.63

سعر الذهب عيار 12 91.76 شيكل $28.82

اسعار أوقية الذهب 5,708 شيكل $1,793

اسعار جنيه الذهب 1,285 شيكل $403.53

اسعار كيلو الذهب 183,530 شيكل $57,646

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94

24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66

23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30

22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69

21 نوفمبر 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93

20 نوفمبر 183.79 160.82 137.84 107.21 91.89

19 نوفمبر 183.91 160.92 137.93 107.28 91.95

18 نوفمبر 184.63 161.55 138.47 107.70 92.31

17 نوفمبر 184.77 161.68 138.58 107.79 92.39