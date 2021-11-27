لجان الصيادين: اعتقال 5 صيادين وانقطاع الاتصال بحسكة لصياد وابنه غرب رفح

أكد منسق إتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، صباح اليوم السبت، اعتقال 5 صيادين في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة من قبل بحرية الاحتلال "الاسرائيلي".

وقال بكر خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن " بحرية الاحتلال اعترضت مركب صيد يعود ملكيته لعائلة الهسي، وقامت باعتقال كافة أفراد طاقم المركب والبالغ عددهم 5 وجميعهم من نفس العائلة، قبل أن تفرج عن 3 منهم صباح اليوم"، موضحاً بأن حسكة صيد أخرى تم فقدان الاتصال بها مساء أمس الجمعة جنوب القطاع.

وأضاف :" أن الحسكة المفقودة كان على متنها صياد وابنه من عائلة بكر، لم يعرف مصيرهم حتي اللحظة".

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن قوات البحرية أوقفت قارب فلسطيني تجاوز حدود مساحة الصيد البحري المسموح بها في جنوب قطاع غزة".

وأشار إلى أن بحرية الاحتلال استخدمت عدة وسائل لإجباره على العودة بزعم أنه رفض الانصياع للتحذيرات، حيث قامت باعتقال من كانوا على متنه ونقلهم للتحقيق".

ويتعرض الصيادون بين الفينة والأخرى لانتهاكات إسرائيلية بأشكال عديدة، تتمثل في إغراق مراكبهم في البحر، أو إطلاق النار عليهم أو ملاحقتهم واعتقالهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد أمامهم.