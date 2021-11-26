الرئيس الجزائري يصف اتفاق المغرب مع الاحتلال بـ"العار"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، إنه "يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل" في التعاون الامني والعسكري والذي وقعه وزير الحرب بيني غانتس مع قيادة الجيش المغربي خلال زيارته للرباط، الاربعاء، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ 1948".

وأشار الرئيس تبون، خلال حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية، إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية عن وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، قال فيها "نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".

من جهته، أعلنت حكومة الاحتلال أن وزير حربها بيني غانتس وقع خلال زيارته إلى الرباط اليوم الأربعاء 24/11/2021 على مذكرة تفاهم مع المغرب تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين.

وجاء هذا الإعلان على لسان متحدث باسم وزارة الحرب "الإسرائيلية"، خلال زيارة غانتس هي الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين "إسرائيل" والمغرب.

الجدير بالذكر، أن وزير جي الاحتلال بيني غانتس وصل فجر يوم الأربعاء 24/11/2021، المغرب، في زيارة ستستغرق يومين.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية لوزير لجيش الاحتلال إلى المغرب، وهي الثانية لوزير "إسرائيلي" كبير منذ توقيع اتفاقية التطبيع “أبراهام” منذ نحو عام لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. بحسب ما ذكر قناة ريشت كان العبرية.

ووصف غانتس قبيل مغادرته "تل أبيب"، الزيارة إلى الرباط بأنها “تاريخية ومهمة”، مشيرًا إلى أنه سيوقع على اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الأمني.

والتقي غانتس، مع وزيري الدفاع والخارجية المغربيين، الأربعاء، وبحث معهما العلاقات الثنائية خاصةً الأمنية.