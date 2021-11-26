سعر الدولار في لبنان اليوم السبت الموافق 27-11-2021 في البنوك

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت الموافق 27-11-2021 حيث شهد محرك جوجل خلال الدقائق الأخيرة عمليات بحث واسعة حول الدولار والعملات مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم في البنوك والسوق السوداء ، ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح أسعار الدولار والعملات .

وتأتي هذه المقالة بعنوان سعر الدولار في لبنان اليوم ضمن سلسلة مقالات ينشرها فريق الموقع يوميًا من أجل التعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام العملات الوطنية في الدول العربية ، وفيما يلي تفاصيل صرف الليرة اللبنانية ، التالي:-

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت الموافق 27-11-2021

وجاء سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية في الأسواق عند 24580 و24630 ليرة لكل دولار ، فيما وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار عند سحب الدولار لصغار المودعين.

إليك سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وجاءت تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في نقابة الصرافين في لبنان بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وجاء عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد في مصرف لبنان "البنك المركزي" ، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط، وبحسب الأمم المتحدة، فإن 4 من كل 5 لبنانيين يُعتبرون الآن فقراء.