سعر الدولار في سوريا اليوم السبت الموافق 27-11-2021 في السوق السوداء

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت الموافق 27-11-2021 وخلال الساعات المقبلة رصد فريق فلسطين اليوم خلال الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الدولة عبر الانترنت عن أسعار الدولار والعملات أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم في البنوك ، وايضًا في السوق السوداء .

وتركز هذه المقالة حول سعر الدولار في سوريا إذ تأتي في إطار الحرص الكبير من فريق الموقع على وضع أسعار الدولار في هذه الدولة التي تشهد إضرابات اقتصادية انعكس مردوده على الأوضاع المعيشية .

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 27-11-2021

وجاءت سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء عند مستوى 3485 ليرة، فيما تراجع سعر البيع إلى 3525 ليرة.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، ليسجل 3902 ليرة للشراء، و3952 ليرة للبيع، في حين ، هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 4632 ليرة للشراء، و4695 ليرة للبيع.

إليك سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

أما سعر الريال السعودي سجل انخفاضًا نحو 927 ليرة للشراء، و941 ليرة للبيع. كما سجل سعر الدرهم الإماراتي عند 946 ليرة للشراء، و960 ليرة للبيع.

ونستكمل معكم باقي المقالة ، إذ بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) 11496 ليرة للشراء، و11653 ليرة للبيع.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بسوريا "لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية (NGO) في سوريا".