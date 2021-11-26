المملكة المتحدة تحظر الرحلات الجوية من 6 دول افريقية بسبب كورونا

حظرت المملكة المتحدة، اليوم، الرحلات الجوية من ستة دول إفريقية "مؤقتاً"، اعتباراً من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد انتشرت مؤخراً في جنوب أفريقيا.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، إنّه "مطلوب المزيد من البيانات، لكنا اتخذنا قراراً وقائياً بحظر الرحلات الجوية من 6 دول أفريقية بشكل مؤقتة اعتباراً من ظهر الغد، ووضعهم على القائمة الحمراء".

وأضاف جافيد، أن "المملكة ستعلق الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي اعتباراً من منتصف نهار اليوم الجمعة، وستتم إضافة جميع الدول الست إلى القائمة الحمراء".

وأكد وزير الصحة البريطانية ساجد جافيد، أن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها بجنوب إفريقيا، قد تشكل خطرا على الصحة العامة، بسبب قابليتها على الانتشار وضعف فعالية اللقاحات ضدها.

وقال جافيد:" إن ظهور المتحور المعروف ب (ـB1.1.529) يعد مصدر قلق دولي كبير، ومن المحتمل أن تكون هذه السلالة الجديدة قد انتشرت خارج البلدان الإفريقية، حيث يعتقد أنها تطورت، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أي إصابات بها في المملكة المتحدة حتى الآن".

وأضاف :"هذا المتحور تم اكتشافه لأول مرة في هونغ كونغ لدى شخص أتى من رحلة إلى جنوب إفريقيا، وأن المملكة المتحدة هي أول دولة تحدد التهديد المحتمل لهذا البديل الجديد وتنبه الشركاء الدوليين حوله".

وتابع جافيد: "تم تحديد المزيد من حالات الإصابة في جنوب إفريقيا وفي بوتسوانا، مرجحاً أن ينتشر الوباء إلى بلدان أخرى".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم "أوميكرون"، وهو متحور مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، "إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ "قرار مدروس" بشأن إغلاق محتمل للحدود".

وصرح الطبيب أنتوني فاوتشي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "سنتخذ قرارا في أقرب وقت ممكن عندما يكون لدينا مزيد من البيانات" حول هذا الموضوع، وذلك على عكس فرنسا وهولندا وبريطانيا التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا و5 دول مجاورة لها اعتبارا من منتصف نهار الجمعة.

وأضاف عالم المناعة "هذا النوع من الخيارات مطروح دائما، لكنك لا تريد أن تقول إنك ستفعل ذلك قبل أن يكون لديك سبب علمي".

وتابع "لذلك نسارع لجمع هذه البيانات العلمية من أجل اتخاذ قرار مدروس".