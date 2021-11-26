الصحة العالمية تعلن اسم متحور كورونا الجديد القادم من جنوب أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم "أوميكرون"، وهو متحور مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، الجمعة، "إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ "قرار مدروس" بشأن إغلاق محتمل للحدود".

وصرح الطبيب أنتوني فاوتشي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "سنتخذ قرارا في أقرب وقت ممكن عندما يكون لدينا مزيد من البيانات" حول هذا الموضوع، وذلك على عكس فرنسا وهولندا وبريطانيا التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا و5 دول مجاورة لها اعتبارا من منتصف نهار الجمعة.

وأضاف عالم المناعة "هذا النوع من الخيارات مطروح دائما، لكنك لا تريد أن تقول إنك ستفعل ذلك قبل أن يكون لديك سبب علمي".

وتابع "لذلك نسارع لجمع هذه البيانات العلمية من أجل اتخاذ قرار مدروس".