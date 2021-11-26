حالة الطقس في فلسطين خلال الأسبوع المقبل

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الجمعة، بأن الطقس في فلسطين في النصف الأول من الأسبوع المقبل الجديد سيكون جو ربيعي دافئ في غالبية المناطق نهاراً، أقرب للصيفي في السواحل والسهول، مُناسب لكل الأنشطة الخارجية من غسيل وطش ونش وهش وغيره.

وقال الراصد العلامي: إن "النصف الثاني من هذا الاسبوع سيشهد انخفضًا على درجة الحرارة فيما تميل الأجواء إلى البرودة".

وأضاف أن هذه الأجواء من النصف الثاني تحتاج مجدداً للجاكيتات والمدافئ ، ملائم لاحتساء (أو ارتشاف أو جغب) القهوة أو الشاي أو -غيرها من المشروبات الدافئة- بجانب النافذة فزخات المطر غير مستبعدة بمشيئة الله.