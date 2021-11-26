رسميًا.. بريطانيا تضع "حماس" على قوائم "المنظمات الإرهابية" والحركة ترد

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الجمعة، إدراج حركة "حماس" بشكل رسمي، ضمن قائمة منظمات "الإرهاب" المحظورة في المملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، أنه بموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، فإن حركة "حماس" أضحت "منظمة إرهابية"، سواء تعلق الأمر بشقها السياسي أو بجناحها العسكري.

وبيّنت الداخلية البريطانية، أن أعضاء "حماس" والذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

الجدير بالذكر، أن الداخلية البريطانية، قالت في بيان لها، الأسبوع الماضي، إن "حماس لديها قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين".

ورداً على القرار البريطاني أوضح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن رئيس الحركة أعطى توجيهاته بالعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمواجهة القرار البريطاني الأخير بحق الحركة.

وقال النونو خلال لقاء على قناة الأقصى مساء اليوم الجمعة إن "القرار البريطاني بحق حماس جاء بضغوط من اللوبي الصهيوني، ويأتي في محاولة ابتزاز الحركة والضغط عليها"، مشيرًا إلى أن بريطانيا تجدد من خلال موقفها الخارج عن القوانين الدولية وحقوق الإنسان دعمها لمشروع الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تسجل حالة من التقدم والإنجاز على مستوى التأييد الدولي"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يشهد حالة من التراجع في التأييد الدولي، وأنه مهما فعل لا يمكنه حجب جرائمه عن العالم أو الغرب.

وشدد على أنه "لا هذا القرار البريطاني ولا عشرات من أمثاله يمكن أن تغير مواقف حركة حماس، سواء تجاه القدس أو أي من ثوابت القضية الفلسطينية"، معتبرًا أن الأولى ببريطانيا معاقبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد النونو أن الشعب الفلسطيني مصمم على أخذ جميع حقوقه التي سلبها منه الاحتلال، مبينًا أن حالة الغضب والعمليات الفدائية في الضفة الغربية ومراكمة القوة توازيها بالمقابل زيادة في حجم التأييد للقضية الفلسطينية، وأن الغرب يدرك أنه لا يمكن تجاوز المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وقطاع غزة.