لبنان يطلق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز

أعادت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بحرية، وحددت تاريخ 15 يونيو موعداً نهائياً لتقديم العروض.

قالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية "جرت الموافقة على الجولة في البداية في أبريل 2019 لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية".

وكان كونسورتيوم-الائتلاف التجاري- يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية قد أكمل العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة 4 البحرية قبالة سواحل بيروت، وقال إنه "لم يعثر على كميات ذات جدوى تجارية".

كما تأجلت الحفر في المنطقة 9 الجنوبية، والتي حصل الكونسورتيوم نفسه على رخصتها أيضا.

وقال زعماء لبنان إن العثور على كميات كبيرة من النفط والغاز قد يساعد الدولة على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.