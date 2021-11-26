دراسات أولية: متحور كورونا المكتشف في جنوب افريقيا أكثر قابلية للانتقال

قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا جو باهلا، اليوم الجمعة، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن متحور كورونا المكتشف في بلاده قد يكون أكثر قابلية للانتقال، لكن قرار دول فرض قيود على السفر "غير مبرر".

وأوضح باهلا في حديثه مع الصحفيين أن "جنوب إفريقيا تتصرف بشفافية وأن حظر السفر يتعارض مع قواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية".

واستنكر الوزير فرض بريطانيا قيودا على السفر لجنوب إفريقيا، قائلا إن المملكة المتحدة لم تستشر بلاده قبل اتخاذ هذا القرار "أحادي الجانب".

ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة من كوفيد-19 التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا، لكن العلماء يعتقدون أن فيها تجمعا غير معتاد من التحورات قد تجعلها قادرة على تجنب رد الفعل المناعي وأكثر قابلية للعدوى.

من جهته، قالت منظمة ‏الصحة العالمية: "سيستغرق الأمر عدة أسابيع لمعرفة تأثير وفاعلية اللقاحات على النسخة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا".

‏وصنفت الصحة العالمية، السلالة المتحورة الجديدة لكورونا بأنها "مقلقة" وتسميها "اوميكرون".