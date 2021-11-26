السعودية تعلق الرحلات الجوية مع دول افريقية بسبب السلالة الجديدة من "كورونا"

‏أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول أفريقية عدة، بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد.

‏وأفادت المملكة السعودية، بأنها علقت السماح بدخول المملكة لغير المواطنين من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول التي علقت الرحلات الجوية معها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن ١٤ يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت إلى الدول التي علقت معها الرحلات الجوية، هي التالي:

‏جنوب أفريقيا

‏ نامبيا

‏بوتسوانا

‏زيمبابواي

‏موزمبيق

‏ليسوتو

‏إسواتيني