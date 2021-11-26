بكر لـ"فلسطين اليوم" يوضح تفاصيل فقدان صيادين اثنين في بحر غزة

أعلن منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، اليوم الجمعة، عن فقدان صياد ونجله في عرض بحر قطاع غزة، واختفاء آثارهم حتى الآن.

وأوضح بكر، لـ"فلسطين اليوم"، أن الصيادين من سكان مدينة غزة فقدا اليوم في عرض البحر، حيث دخلا المياه عبر قارب صيد من أجل صيد الأسماك، عصر أمس، إذ كان المفترض أن يعودا إلى الميناء الظهر على أبعد تقدير، إلا أنهم تفاجأوا بعدم خروجهم من المياه"، وهو ما دعا إلى القلق على مصيرهم.

وبيّن أن هناك "خشية كبيرة من أن زوارق الاحتلال قد اعتقلتهم وصادرت مركب الصيد الخاص بهم، لا سيما أن حركة الزوارق كانت اليوم نشطة ومكثفة في بحر غزة".

وأشار بكر، إلى أن لجان الصيادين سجل اليوم أربعة حوادث اعتداء من بحرية الاحتلال، منها اطلاق نار على قوارب الصيادين في عرض البحر، وأخرى كانت محاولة اعتقال صياد.

وحول مصير المفقودين، قال منسق لجان الصيادين: "ننتظر لحين ما توضح الصورة حتى صباح الغد".

وأكد بكر، أن اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين في عرض بحر غزة شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام الفائتة، وهو ينم على أن الاحتلال لديه نية مبيته لاستمرار تشديد عمليات الصيادين ومصادرة قواربهم كما أنها تأتي في إطار عملية التدمير الممنهج لقطاع الصيادين.