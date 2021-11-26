داخلية غزة تعلن عن كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غدًا الاحد

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، عن كشف جديد من أسماء المسافرين من "جوازات مصرية"، وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة من كشف المسافرين رقم (2021/39)، وأيضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/11).

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.