يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" بشكل مستمر سعر الدولار في العديد من الدول العربية المحيطة وخاصة بلاد الشام، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الدولار في لبنان لما لها من أهمية كبيرة لدى الكثير من المتابعين.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 26 -11-2021

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الجمعة 26 -11-2021، مسجلا مستوى قياسيا في تعاملات سوق النقد غير الرسمية" السوداء".

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 26 -11-2021

سعر الدولار في لبنان

وتتراوح تسعيرة الدولار في السوق السوداء ما بين 24580 و24630 ليرة لكل دولار، وهي أرقام يتم تسجيلها لأول مرة على الإطلاق.

سعر صرف قياسي

ويُشار إلى أنه تم تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ سبتمبر الماضي، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفاً مقابل الدولار قبل الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 26 -11-2021

سعر الدولار اليوم في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 26 -11-2021

سعر صرف الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 4 من كل 5 لبنانيين يُعتبرون الآن فقراء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 26 -11-2021

ويقدر البنك الدولي، أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.