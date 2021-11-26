الخارجية تدين البناء "الاستيطاني" الجديد في الخليل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في مستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي الخليل على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة.

وأوضحت الخارجية أن هذا الأمر يُعد امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في قلب البلدة القديمة بالخليل وفي الضفة الغربية المحتلة.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كريات أربع"، محذرةً من المحاولات "الإسرائيلية" الهادفة لتشتيت الاهتمام الدولي في القضية الفلسطينية والرافض للاستيطان نحو اتجاهات إقليمية أخرى.