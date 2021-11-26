عشرات الاصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعد ظهر اليوم الجمعة 26-11-2021، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.

وبدورهم أفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة نحو 17 منهم بالاختناق.

ويُشار إلى أنه تقمع قوات الاحتلال على بشكل أسبوعي المسيرة الأسبوعية التي تنظم في بيت دجن، وتدعو إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، باتجاه الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية.