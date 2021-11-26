إثيوبيا تعلن عن تحقيق تقدم كبير على "المتمردين"

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الجمعة، عن إحراز القوات الحكومية الإثيوبية تقدما ميدانيا "كبيرا" على حساب "المتمردين".

ويُشار إلى أن هذه التصريحات جائت خلال تفقد أحمد لجبهة القتال في ولاية عفر برفقة مجموعة من العسكريين .

وأكد على أن قوات الحكومة استعادت السيطرة على منطقة "كاساغيتا" وتواصل تقدمها، مشيدا بوعي العسكريين المعنوي.

وقال أحمد :"أن القوات الحكومية لن تتراجع ما لم يتم تحرير إثيوبيا"، مضيفاً: "سنحقق انتصارا وسنسلم إثيوبيا مزدهرة إلى أطفالنا".

جدير ذكره أن ذلك يأتي في ظل استمرار سريان حالة الطوارئ في إثيوبيا بسبب النزاع المتواصل منذ أكثر من عام بين القوات الحكومية الإثيوبية، وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة في شمال البلاد.