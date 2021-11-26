6 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقلية.

بدورهم أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثاقة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

ويُشار إلى أن مسيرة كفر قدوم في قلقيلية تنطلق بشكل أسبوعي ضد سياسة التهجير التي يمارسها الاحتلال وضد جدار الفصل العنصري الذي يُقسم أراضي البلدة ويصادرها لصالح المستوطنين.