ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" كافة ترددات القنوات المختلفة وخاصة التي تهم المتابعين وأطفالهم، واليوم نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2021 الجديد وبعد كثرة البحث عن التردد قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات

ومن أسباب تفوق الدراما التركية في مجتمعنا العربي هو الممثلين على سبيل المثال وما يتمتعون به من جمال بالع وكذلك الأحداث الكثيرة والقصة الطويلة للمسلسل والتي تمتد إلى مئات الحلقات ، ابرزها المؤسس عثمان ( أرطغرل ) .

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

أولا: مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، ويعد المسلسل من الاكثر شهرًا في الدراما التركية وهو مسلسل تاريخي إسلامي يحكي بطولة قائد إسلامي يحهله الكثير منا كعرب لذلك يقيل

الطبيب العبقري أقامت إدارة قناة الفجر استفتاء جمهور للاختيار ما بين مسلسل الطبيب العبقري ومسلسل الحفرة الجزء الرابع . وكانت النتيجة المعادلة جعلت القناة تعرض كليهما. ومسلسل الحفرة الجزء الرابع.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات

برامج قناة الفجر الجزائرية

أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.

ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD