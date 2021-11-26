ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" كافة ترددات القنوات المختلفة وخاصة التي تهم المتابعين وأطفالهم، واليوم نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2021 الجديد وبعد كثرة البحث عن التردد قررنا كتابة هذا المقال.
التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات
ومن أسباب تفوق الدراما التركية في مجتمعنا العربي هو الممثلين على سبيل المثال وما يتمتعون به من جمال بالع وكذلك الأحداث الكثيرة والقصة الطويلة للمسلسل والتي تمتد إلى مئات الحلقات ، ابرزها المؤسس عثمان ( أرطغرل ) .
التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات
مسلسلات قناة الفجر الجزائرية
أولا: مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، ويعد المسلسل من الاكثر شهرًا في الدراما التركية وهو مسلسل تاريخي إسلامي يحكي بطولة قائد إسلامي يحهله الكثير منا كعرب لذلك يقيل
الطبيب العبقري أقامت إدارة قناة الفجر استفتاء جمهور للاختيار ما بين مسلسل الطبيب العبقري ومسلسل الحفرة الجزء الرابع . وكانت النتيجة المعادلة جعلت القناة تعرض كليهما. ومسلسل الحفرة الجزء الرابع.
التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات
برامج قناة الفجر الجزائرية
أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.
ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.
ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.
التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2021 على نايل سات
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 12034
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي
معدل تصحيح الخطأ : 4/3
الجودة HD
كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 10922
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي
معدل تصحيح الخطأ : 4/3
الجودة HD