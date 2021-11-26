قناة عبرية: حالة ذعر كبيرة من متحور كورونا الجديد في "إسرائيل"

قالت القناة 12 العبرية اليوم الجمعة :"إن هناك حالة ذعر كبيرة من متحور كورونا الجديد في "إسرائيل"، حيث أن العاملة الأجنبية التي أعلن إصابتها بمتحور كورونا الجديد تبلغ من العمر 34 عامًا جاءت إلى البلاد من ملاوي عبر جنوب إفريقيا ودبي، تم إخطارها بأنها بحاجة إلى الدخول في العزل ولم يتم إخطارها بأنها مصابة كورونا".

بدورها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية:"إن السيدة استقلت سيارة أجرة إلى فندق في "تل أبيب" ونامت طوال الليل هناك ثم استقلت حافلة إلى إيلات إلى منزل صديقتها".

وأضافت الوزراة:" بعد ذلك صدر أمر لسيارة إسعاف بإجلائها إلى العزل بالتنسيق معها، لكنها اختفت وعرّفت بأنها "مفقودة"، ويبدو أن الشرطة تمكنت من ضبطها في فندق "بإيلات".