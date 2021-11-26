إصابة صحفي بـالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق في مواجهات في بيتا بنابلس

أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

بدوره قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل:" إن مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأضاف جبريل: "إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما تعمدوا استهداف الصحفيين".

يُشار إلى أن مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.