صحيفة عبرية: احتمالات شن هجوم "إسرائيلي" ضد إيران ضئيلة

قال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" طال ليف رام اليوم الجمعة :"أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرّع استعداداته لهجوم محتمل في إيران، من خلال التركيز على جهوزية سلاح الجو، مضيفاً أن الاستعدادات تشمل تدريبات على سيناريوهات مختلفة، وقسم منها يجري خارج "إسرائيل".

وأوضح المحلل العسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تؤكد أن القيام بهجوم كهذا يستغرق أكثر من سنة، لافتاً إنه ليس واضحا حجم الضرر الذي ستلحقه "إسرائيل" بالمنشآت النووية في إيران..

وأضاف المحلل :"وإنه وفي إطار هذه الاستعدادات، وسّع الجيش "الإسرائيلي" في الأشهر الأخيرة بنك الأهداف في إيران".

وتابع: "إن التقديرات في أجهزة الأمن "الإسرائيلية" هي أن ثمة احتمالا منخفضا لإمكانية تطور تصعيد خطير ضد إيران في الاشهر القريبة".

من ناحيته أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" هذا الأسبوع، التي شددوا فيها على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال هرئيل :" أن احتمال شن هجوم جوي "إسرائيلي" ضد المنشآت النووية لا يبدو مرتفعا".

ويُشار إلى أنه تتعلق التخوفات الإسرائيلية باحتمال انتهاء جولة المفاوضات في فيينا من دون تقدم، وأن تطرح الولايات المتحدة خطة لاتفاق مرحلي، توقف إيران بموجبها تخصيب اليورانيوم مقابل رفع قسم من العقوبات عنها، من دون إعادة البرنامج النووي إلى وضعه قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، عام 2018.