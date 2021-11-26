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اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في جبل بيتا جنوب نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:03 م
26 نوفمبر 2021
مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على جبل بيتا جنوب نابلس
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