اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في جبل بيتا جنوب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:03 م
26 نوفمبر 2021
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مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على جبل بيتا جنوب نابلس

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