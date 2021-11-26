وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل حالة وفاة واحدة و77 اصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء بيان وزارة الصحة على النحو التالي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة

26/11/2021 12:10 ظهرا

تسجيل ( 77 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 190 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 186849 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1339 حالة

اجمالي المتعافين 183870 حالة

اجمالي الوفيات 1640 وفاة

الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 503632 شخص