قرار "اسرائيلي" لإطلاق احتفالات "حانوكا" من المسجد الابراهيمي

قرر رئيس الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاك هرتسوغ" افتتاح احتفالات ما يسمى بعيد الأنوار “حانوكا” اليهودي، بإضاءة الشمعة الأولى في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن "هرتسوغ" سيشارك بإضاءة الشمعة من المسجد الإبراهيمي.

ويرى المتابعون أن هرتسوغ يريد إثباتا إضافيًا على ضم الخليل المحتلة إلى دولة الاحتلال، بحكم الأمر الواقع.

وتزامن الإعلان عن اقتحام هرتسوغ للخليل مع إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع".

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.

وأنشأ المستوطنون مؤخراً ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".

وعام 1997 تم توقيع اتفاق بين السلطة والاحتلال حول الانتشار الجزئي لجيش الاحتلال في الخليل، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1، والتي تم تسليم السيطرة عليها للسلطة، ومنطقة H2 التي بقيت تحت سيطرة جيش الاحتلال ومن ضمنها البلدة القديمة.