جنرال اسرائيلي يعترف: مستحيل خنق غزة ونتعامل معها وفق ركيزتين اساسيتين

اعترف قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إليغازر توليدانو بعدم قدرة جيشه على خنق قطاع غزة في ظل تزايد عدد السكان في القطاع.

وقال توليدانو وفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم" "من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة"، معبرًا عن تأييده لتحسين الوضع المدني للسكان باعتباره مصلحة "إسرائيلية".

وأضاف: "هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليًا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، مع ضمان حرمان المقاومة من تطوير قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية.

وأشار إلى أن المقاومة في غزة نجحت فقط في إطلاق مئات الصواريخ يوميًا، مشيرًا إلى أن قيادة جيش الاحتلال تعمل حاليًا لإيجاد حل لهذه الصواريخ ولكن الأمر سيستغرق وقتًا لإيقافها، كما جرى مع الأنفاق.