الخارجية تتابع كارثة غرق فلسطيني قبالة شاطئ كاليه شمال فرنسا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تتابع كارثة غرق مركب قبالة شواطئ مدينة كالية شمال فرنسا منذ اللحظة الأولى لوقوعه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفيرة هالة أبو حصيرة تواصلت بشكل مكثف مع الجهات الفرنسية المختصة، وزارة الخارجية والداخلية الفرنسية ومحافظة مدينة كالية للتحقق من وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب، خاصة في ظل ورود معلومات للسفارة بوجود احد المواطنين الفلسطينيين الذي فقدت عائلته الاتصال به.

وقالت، أن المواطن الفلسطيني المفقود نجح في الوصول إلى بريطانيا وهو على قيد الحياة وموجود في احد مراكز الاحتجاز في بريطانيا، ذلك وفقًا للاتصالات المباشرة بين السفارة وعائلته.

ولفتت الوزارة، إلى أن السفارة تتواصل مع السلطات الفرنسية المختصة لمتابعة هذه القضية وللتحقق من وجود اية مواطنين فلسطينيين، سواء على متن القارب او في مراكز الاحتجاز.

وتهيب الوزارة وسفارة فلسطين لدى فرنسا بالجميع التريث والامتناع عن تداول اية معلومات او اخبار غير صادرة عن الجهات الرسمية، وتؤكد أن خلية الازمة التي شكلتها السفارة على اهبة الاستعداد لمتابعة اية قضية تخص اي مواطن فلسطيني مفقود.