نواب جمهوريون يهاجمون طليب بعد تقديمها هذا المشروع!

هاجم عددُ من النواب الأمريكيين أو ما يطلق عليهم "المشرعون الجمهوريون في الكونغرس" هجومًا شديدًا ضد النائبة الديمقراطية رشيدة طليب بسبب تقديمها مشروع إغلاق السجون الفيدرالية على مدى 10 سنوات.

واتهم المشرعون الجمهوريون أن النائبة طليب بأنها تُريد إطلاق سراح المغتصبين والقتلة والجهاديين من السجون والسماح لهم بدخول المجتمع، واصفين الطليب بأنها الأكثر خطورة وتطرفاً ومعاداة لأمريكا في الكونغرس".

النائب الجمهوري مو بروكس قال: "إن عضوة فرقة "السكواد" الاشتراكية تسعى إلى إطلاق سراح كل مجرم من السجون الفيدرالية تحت اسم قانون "الإصلاح"، مضيفاً أن "الأرواح على المحك".

ونشر السيناتور ليندسي غراهام تغريدة على تويتر قال فيها إن "الاقتراح الراديكالي" من قبل طليب وبريسلي سيؤدي إلى شكل أمريكي من يوم الباستيل في فرنسا.

وكانت النائبة طليب قد قدمت مشروع قانون مع زميلتها أيانا بريسلي في العام الماضي من شأنه إغلاق السجون الفيدرالية على مدى 10 سنوات.