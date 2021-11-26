ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة بسبب انتشار "فيروس جديد في افريقيا"

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 ارتفاعًا واضحًا أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في كل أنحاء العالم.

ويأتي الاهتمام الكبير في زيادة الاقبال على شراء الذهب كملاذ آمن بعد مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في قارة أفريقيا الجنوبية.

السلالة الجديدة التي رصدها العلماء في دولة جنوب إفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية، ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1797.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0445 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1797.70 دولار.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

لكن الذهب خسر 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من آب/ أغسطس بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.56 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 983.53 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1877.11 دولار.