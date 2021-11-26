اكتشاف اول حالة متحور "فيروس بوتسوانا" في "اسرائيل"

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة تسجيل أول حالة لـ متحور دول جنوب أفريقيا "بوتسوانا B.1.1.529".

وأوضحت صحة الاحتلال أن المصاب عاد من ملاوي، وهناك شكوك حول حالتين أخريين من العائدين من الخارج ينتظرون حاليًا نتائج الفحص.

يُشار إلى أن جنوب إفريقيا أكدت يوم أمس الخميس، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا اسمه "بوتسوانا"، معتبرة إياه مثيرا للقلق، وسط توقعات بأنه السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بالبلاد.

وكان علماء حذروا في وقت سابق من متحور جديد لفيروس كورونا، يشكل خطورة أكثر مما سبقه من المتحورات نظرا لوجود عدد هائل من الطفرات فيه.

وأطلق العلماء على المتحور الجديد اسم "بوتسوانا" أو "بي.1. 1529".