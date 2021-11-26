صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق زيادة عمل غزة للأراضي المحتلة

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، تفاصيل جديدة عن الاتفاق المصري القطري مع الاحتلال، لرفع عدد العمال من غزة للعمل في الأراضي المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها: "أن اتفاقاً تمّ توقيعه بوساطة مصرية - قطرية مع الاحتلال، يقضي برفع عدد العمال من غزة من 7 إلى 20 ألفاً، على أن يساهم هؤلاء في إدخال سيولة نقدية إلى القطاع تصل إلى 80 مليون دولار، بما فيها المنحة القطرية الشهرية".

وبحسب المصادر فإن الأطراف الإقليمية تتطلّع إلى أن تخفّف هذه المدخولات النقدية من احتقان الشارع الغزّي، بما يساهم في تطويل فترة الهدوء، حتى إن لم يتمّ التوصّل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع فصائل المقاومة.

ووفق الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف فإنه من المقرّر أن تسمح "إسرائيل" لعشرين ألف عاملٍ من القطاع بالعمل في الداخل المحتلّ، فيما ستتولّى وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تصاريح عبر موقعها الإلكتروني، ضمن شروط معيّنة.

ويصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 223 ألف عامل من كلا الجنسين، من بينهم عشرات الآلاف من حَمَلة الشهادات الجامعية وأصحاب المهن والخبرات الصناعية.