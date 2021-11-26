شهدت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 استقرارًا وثباتًا مقابل الشيكل الإسرائيلي وذلك على مدار ايام عدة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم 1 شيكل

سعر كيلو البطاطا 1.5 شيكل

سعر كيلو الخيار 1.5 شيكل

سعر كيلو البصل 1.5 شيكل

سعر كيلو الكوسا 1.5 شيكل

سعر كيلو الباذنجان 1 شيكل

سعر كيلو الفلفل 2 شيكل

سعر كيلو الجزر 3 شيكل

سعر كيلو الثوم 10 شيكل

سعر راس الملفوف 3 شيكل

سعر راس الزهرة 2 شيكل

سعر كيلو القرع 3 شيكل

سعر كيلو الليمون 2 شيكل

سعر كيلو الملوخية 1.5 شيكل

سعر كيلو الفاصوليا 5 شيكل

سعر كرتونة البيض 10 شيكل

سعر كيلو الدجاج 11.5 شيكل من المذبح

سعر كيلو اللحمة 35 شيكل