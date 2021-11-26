شهدت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 استقرارًا وثباتًا مقابل الشيكل الإسرائيلي وذلك على مدار ايام عدة.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر كيلو الطماطم 1 شيكل
سعر كيلو البطاطا 1.5 شيكل
سعر كيلو الخيار 1.5 شيكل
سعر كيلو البصل 1.5 شيكل
سعر كيلو الكوسا 1.5 شيكل
سعر كيلو الباذنجان 1 شيكل
سعر كيلو الفلفل 2 شيكل
سعر كيلو الجزر 3 شيكل
سعر كيلو الثوم 10 شيكل
سعر راس الملفوف 3 شيكل
سعر راس الزهرة 2 شيكل
سعر كيلو القرع 3 شيكل
سعر كيلو الليمون 2 شيكل
سعر كيلو الملوخية 1.5 شيكل
سعر كيلو الفاصوليا 5 شيكل
سعر كرتونة البيض 10 شيكل
سعر كيلو الدجاج 11.5 شيكل من المذبح
سعر كيلو اللحمة 35 شيكل