سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل مفاجئ خلال ساعات قليلة فقط.

وتسبب ارتفاع وانخفاض أسعار الدولار المفاجئ بإرباك عملية الصرف من بيع وشراء بين المواطنين والتجار على حدٍ سواء.

وجاء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي : 3.16

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.45

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.54

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي: 0.20