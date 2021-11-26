تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

تشهد حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 أجواءً باردة في ساعات الصباح والليل ودافئة وقت الظهيرة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ووفقًا لموقع طقس فلسطين فإن السماء ستغطيها كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة فيما تكون الرياح غربية الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

ويوم غدًا السبت يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار معتدلاً جداً والحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين إلى ثلاثة درجات مئوية، مع ساعات المساء يكون الطقس بارداً نسبياً، الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى معتدلة السرعة.

أما الأحد يطرا ارتفاع ملموس على الحرارة لتصبح اعلى من المعدلات السنوية بنحو الستة درجات وربما اكثر بقليل، الأجواء ستكون خريفية معتدلة ودافئة جداً وكأننا في فصل الصيف المعتدل في المناطق الجبلية ويسود جو حار نسبي في المناطق السهلية وجو حار بشكل كبير في المناطق الغورية.

وأشار طقس فلسطين إلى أن سماء يوم الأحد تغطيها كميات كبيرة من الغيوم غير الممطرة ليكون الجو غائما جزئيا الى غائم. مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بينما يبقى الجو منعشاً وأقل برودة من كل الأيام السابقة الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.