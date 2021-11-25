أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26 نوفمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات الصباحية، ليسجل 906.34 جنيه مقابل 905.92 جنيه، أمس.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 793.07 جنيه مقابل نحو 792.70 جنيه، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى 679.77 جنيه مقابل 679.45 جنيه، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 528.70 جنيه مقابل 528.45 جنيه، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل 453.17 جنيه، مقابل نحو 452.96 جنيه، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

قفز سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 28.187 ألف جنيه (1795 دولارا) مقابل 28.174 ألف جنيه (1793 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6345 جنيها مقابل 6342 جنيها، أمس.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1791.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أمس الخميس . وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1791.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % عن أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يقلل من تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال هيتيش جين كبير المحللين في يس سكيوريتيز بمومباي "نظرا لأن الأسواق تتوقع بعض التطبيع في السياسة النقدية، من المفترض أن يؤثر ذلك على الذهب على المدى القصير. لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة".

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.6 % إلى 989.77 دولار، وزاد البلاديوم 2.3 % إلى 1893.76 دولار.