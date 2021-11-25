ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الجمعة 26 نوفمبر 2021، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا مستفيدة من تراجع الدولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 40.92 دينار (57.70 دولار).



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن نحو 35.80 دينار (50.49 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأردن، نحو 30.69 دينار (43.28 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في باكورة تعاملات اليوم الجمعة في الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.87 دينار (33.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة ، نحو 1273 دينار (1795 دولارًا).



فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات الجمعة في الأردن، نحو 286.43 دينار (403.94 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني أمس الخميس . وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1791.60 دولار.



انخفض مؤشر الدولار 0.1% عن أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يقلل من تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وقال هيتيش جين كبير المحللين في يس سكيوريتيز بمومباي "نظرا لأن الأسواق تتوقع بعض التطبيع في السياسة النقدية، من المفترض أن يؤثر ذلك على الذهب على المدى القصير.



وأضاف لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة".



وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للنعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.6% إلى 989.77 دولار، وزاد البلاديوم 2.3% إلى 1893.76 دولار.