سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في عدد من المحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم مكاتب الصرافة بالعاصمة العراقية بغداد خلال تعاملات اليوم ، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.5 دينارا للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، ببغداد اليوم الجمعة، إلى نحو 1478.5 دينار، فيما سجل سعر الدولار في بورصة الحارثية، نحو 1478.75 دينار.

فيما بلغ سعر صرف الدولار، في بورصتي السليمانية، ودهوك، نحو 1481 دينارا.

وسجل سعر صرف الدولار، في بورصتي النجف، والبصرة، نحو 1479.5 دينار.

أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان، فبلغ سعر صرف الدولار، إلى نحو 1480.5 دينار.

بينما سجل سعر صرف الدولار بورصة الموصل، نحو 1480.5 دينار.

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1642.86 دينار للشراء، و 1645.96 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 1948.56 دينار للشراء، و1951.75 دينار للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 390.36 دينار للشراء، و 390.41 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 398.34 دينار للشراء، و 398.78 دينار للبيع.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4826.97 دينار للشراء، و 4835.96 دينار للبيع.