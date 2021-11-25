يقدم لكم موقع فلسطين اليوم تردد قناة دبي الرياضية الجديد علي النايل سات 2022، حيث تُعد من القنوات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين لمتابعة المباريات المختلفة عليها، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية .

التردد الجديد لقناة دبي الرياضية 2022 علي النايل سات

مميزات قناة دبي الرياضية

تحظى القناة بعدة مزايا متنوعة جعلتها من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي منها :

- امتلاك قناة دبي الرياضية لحقوق بث عدد كبير من البطولات الدورية وعرضها للمباريات الهامة في كرة القدم وبطولات التنس وغيرها من الرياضيات مما يشبع احتياجات متابعيها .

- حرص القناة على أن تقدم محتواها بما يليق بمشاهدي دبي ودولة الإمارات والمعروف عنهم استضافة الكثير من البطولات الرياضية الدولية بجدارة وتميز لما تتمتعان به من طواقم إدارية وتعزيزات أمنية على مستوى عالي من الكفاءة وأيضا معدات وإمكانيات عالمية ومتطورة.

- تضم القناة نخبة كبيرة من خبراء الرياضيات المختلفة والمحللين والمعلقين وفريق عمل ضخم من الإعلاميين ومقدمي البرامج والقائمين على إدارتها والعاملين بها.

تتبع القناة لمؤسسة دبي للإعلام والتي توفر لها تمويل ضخم ساعدها في تطوير وتحسين برامجها ومعداتها باستمرار .

- حرص القناة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل الشبكة المالكة لها والمتمثلة في ترسيخ الروح الرياضية في نفوس المشاهدين والحيادية وعدم التعصب وتقديم إعلام هادف يعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة .

- استخدام دبي الرياضية لأحدث التقنيات والأنظمة المتنوعة ماب ين أنظمة عالية الجودة وأنظمة عادية لتوفر لمتابعيها رؤية أكثر وضوحا ودقة واستقبال إرسالها كلا حسب النظام الداعم له أجهزتهم .

- مواكبة التطورات المستمرة في عالم التكنولوجيا والذي دفعها لإنشاء موقع إلكتروني خاص بها ليسهل عليهم التواصل معها وأيضا ولكي يشاهدون ما يفوتهم من مباريات وبرامج تقوم القناة بعرضها .

التردد الجديد لقناة دبي الرياضية 2022 علي النايل سات

بطولات قناة دبي الرياضية

قدمت القناة مجموعة كبيرة من البطولات المحلية والعالمية من أهمها : شاهد أيضا: تردد قناة أمواج الرياضية Amwaj 2022 على النايل سات دوري الإمارات العام لكرة القدم . كأس دبي العالمي للخيول . بطولة العالم للزوارق السريعة . كأس ديفينس للتنس . بطولة دبي المفتوحة للتنس . سباقات القدرة . بطولة الدوري الألماني .

التردد الجديد لقناة دبي الرياضية 2022 علي النايل سات

برامج قناة دبي

كما تعرض عدد كبير من البرامج الرياضية التحليلية والحوارية وغيرها من أبرزها :

- برنامج بانوراما الخليج: ويقدمه الإعلامي السعودي مشعل القحطاني .

- الكرت الأبيض: ويقدمه المحلل التحكيمي صلاح أمين ومشعل القحطاني .

- رياض الخليج: ويقدمه الإعلامي هيثم الحمادي .

- برنامج درب البطولة: تقديم كلا من هيثم الحمادي وزهير بخيت .

- في العمق: والذي يقدمه الإعلامي عدنان الحمد .

- مجرد رأي: وتقوم بتقديمه المذيعة حصة الرياسي .

التردد الجديد لقناة دبي الرياضية 2022 علي النايل سات

استقبال تردد قناة دبي الرياضية

يمكنكم استقبال تردد قناة دبي الرياضية على الرسيفر بسهولة باتباع التعليمات :-

الدخول من الريموت على الإعدادات menu.

اختيار التركيب Installation.

الدخول على التثبيت اليدوي Manual installation.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

كتابة تردد قناة دبي الرياضية 12428 ، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز المذكورين بالجدول أعلى. الضغط على OK. بعد انتهاء البحث الضغط على Save.