تنشرلكم وكالة "فلسطين اليوم" العديد من ترددات الق وخاصة ترددات قنوات الاطفال، وفي هذا المقال نتحدث عن تردد قناة كراميش الجديد للأطفال، وهو من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير المتابعين، لما تقدمه من عروض وبرامج مفيدة وهادفة.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

وتتميز القناة بنشر العديد من المسلسلات والبرامج والأفلام الكرتونية التي تشهد اقبالا كبيرًا من الصغار والكبار بسبب ما تعرضه من برامج مهمة.

أصبحت القناة اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

قناة كراميش

وتمكنت القناة من جذب قلوب الكثير من الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة.

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

تردد كراميش

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه، حيث جذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

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القمر الصناعي عرب سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4