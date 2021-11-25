الأشغال تعلن بدء إعمار المنازل المدمّرة كلياً جرّاء العدوان الأخير على غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان ظهر اليوم الخميس، عن البدء بعملية إعمار المنازل المدمّرة بشكل كلي، جرّاء العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان :"لقد تم تقديم منح مالية كدفعة أولى للدفعة الأولى من المواطنين الذين دُمّرت منازلهم بشكل كلي أمس الأربعاء، وذلك للبدء في عملية إعمار منازلهم".

وأضاف سرحان :"بلغت قيمة خسائر الأضرار الجزئية نحو 42 مليون دولار، وحتى الآن يوجد تعهّدات بـ20 مليون، ما يعني أن 50 %من الأضرار الجزئية تحت العمل، إما تم تعويضها أو جاري التعويض.

وأوضح إلى أن وزارة الأشغال لا تستلم الأموال من المانحين، إنما تذهب مباشرة للمُتضررين مضيفاً: "نحن نحصر الأضرار ونعدّ كشوفات المتضررين ونقدّمها للجهة المانحة، وهي من ترسل أموال الإعمار إلى المُتضرر نفسه، أو المقاول المسؤول عن البناء".

وأشار سرحان أن الوزارة بدأت بإعادة الإعمار في غزة بعد نحو 6 شهور من العدوان "الإسرائيلي".

ولفت إلى أن مصر تعتزم بناء 3 مدن سكنية: الأولى شمالي القطاع وتضم 500 وحدة سكنية، والثانية في الشمال أيضا وتضم 700 وحدة، وأما الثالثة في منطقة الزهراء وسط القطاع وتصم 1500 وحدة".

ونوه سرحان إلى أن الحكومة المصرية تفكر في إنشاء جسرين، الأول في منطقة الشجاعية شرقي غزة، والثاني في منطقة السرايا وسط المدينة.

جدير ذكره أن العدوان الأخير في مايو الماضي، تسبب بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحقت اضرار متوسطة وجزئية بحوالي 12 ألفا و886 منزلا.