الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على جرار زراعي أثناء عمله في الحراثة في سهل البقيعة، بالأغوار الشمالية شمال الضفة.

وبدوره قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات:" إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي للمواطن نظير محمد بشارات، أثناء عمله في إحدى الأراضي الزراعية، القريبة من مستوطنتي "روعيه" و"بقعوت" المقامتين على أراضي المواطنين في الأغوار"

ويُشار إلى أن الاحتلال يواصل اعتداءاته المستمرة على المواطنين في الاغوار الشمالية من خلال تجريف الارضي أو مصادرة الاملاك، أو تخريب الممتلكات وهدم البيوت .