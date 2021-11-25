"إسرائيل" تحذر أمريكا من التوصل لصفقة نووية جزئية مع إيران

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس:" أن "إسرائيل" حذرت الولايات المتحدة من توقيع اتفاق نووي جزئي في ظل توتر بين الجانبين ".

وأضافت الصحيفة :"أن "إسرائيل" قلقة من إمكانية إبرام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة جزئية مع إيران بشأن برنامجها النووي، زاعمة أن مثل هذا الاتفاق سيزيد من قدرات طهران على التدخل في مختلف أنحاء المنطقة وسيجعل الدول الغربية رهينة لتهديدات إيران المستمرة باستئناف إنتاج الوقود النووي".

بدوره قال مسؤول "إسرائيلي" بارز :"إن "إسرائيل" قلقة للغاية إزاء تمهيد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع إيران، زاعماً أن مثل هذا الاتفاق سيجلب تأثيرا ضارا ولن يفيد أحدا سوى إيران".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن اتفاقا بصيغة "أقل مقابل أقل" قد يبرم في سيناريوهات مختلفة، منها استخدامه كحل مؤقت يمنع تحول الخلافات النووية القائمة بين امريكا وايران إلى مواجهة عسكرية، أو كطريقة لمنع إيران بشكل مؤقت من مواصلة تطوير برنامجها النووي ما سيمنح الطرفين المزيد من الوقت لإبرام اتفاق أوسع.

ولفتت إلى أن مسؤولين إيرانيين من جانبهم رفضوا في الأيام الأخيرة فكرة إبرام اتفاق جزئي، وطالبوا الولايات المتحدة برفع كافة العقوبات عن طهران مسبقا وتقديم ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا من الصفقة.

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران سبق أن أبرمتا صفقة مؤقتة مماثلة عام 2013 خففت واشنطن بموجبها عقوباتها بقيمة نحو 700 مليون دولار شهريا ضد طهران، مقابل تقديم الجمهورية الإسلامية سلسلة تنازلات، منها تعليق إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمائة، وخفض احتياطيات اليورانيوم المخصب.