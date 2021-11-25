يقدم لكم موقع فلسطين اليوم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين على محركات البحث في مواقع الانترنت، لذا تابع المقال لمعرفة التردد.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022

وتمكنت القناة من جذب اهتمام شريحة واسعة جدًا من عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم العربية لا سيما الاماراتية والخليجية منها.

واصبحت القناة محطة اهتمام جماهير كرة القدم الخليجية خاصة مع عرض كافة مباريات دول الخليج العربي لا سيما الاماراتية منها.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022

وتحظى القناة بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور الرياضي، لما تبثه القناة من مسابقات رياضية كرة قدم وكرة سلة وكرة يد وكرة البيسبول وأنواع رياضة أخرى.

وأعلنت القناة أنه يمكن لمتابعيها في مصر والمغرب وجميع دول العالم، مشاهدة القناة الأولى حتى الرابعة مجانا عبر زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت أو تحميل التطبيق من جوجل بلاي.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022

- التردد: 12226

- معامل الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- التردد: 11804

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500