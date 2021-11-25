أسعار الذهب في الأردن اليوم في الأردن الخميس 25/12/2021

تشهد أسعار الذهب في الأردن، اليوم الخميس 25/12/2021 ارتفاعاً بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا مستفيدة من تراجع الدولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 40.92 دينار (57.70 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن نحو 35.80 دينار (50.49 دولار).

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فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في الأردن، نحو 30.69 دينار (43.28 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في باكورة تعاملات اليوم الخميس في الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.87 دينار (33.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، نحو 1273 دينار (1795 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات الخميس في الأردن، نحو 286.43 دينار (403.94 دولار).