أسعار الذهب عالميًا ..ارتفاع على وقع انخفاض الدولار

شهدت اسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس 25/11/2021 ارتفاعاً مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني أمس الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1791.60 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.1% عن أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يقلل من تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.